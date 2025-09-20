Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Tam 442 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının detaylarını belirtti. 442 kilogram uyuşturucu maddenin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya operasyona ilişkin görüntüler paylaştı. İşte tüm detaylar!
Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelerde bulundu:
"'İstanbul'da 442 kg Uyuşturucu Madde ele geçirdik'
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Sarıyer ilçesinde 3 araç ve 1 adrese yönelik düzenlenen operasyonlarımızda;
Operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladık.
İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum.
Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."
