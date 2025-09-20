HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Tam 442 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonları hakkında bilgilendirme yaptı. 442 kilogramlık uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya operasyonlarda 7 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Tam 442 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Doğukan Akbayır

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının detaylarını belirtti. 442 kilogram uyuşturucu maddenin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya operasyona ilişkin görüntüler paylaştı. İşte tüm detaylar!

Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul da dev uyuşturucu operasyonu! Tam 442 kilogram metamfetamin ele geçirildi 1

NEREDEYSE YARIM TON METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelerde bulundu:

Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul da dev uyuşturucu operasyonu! Tam 442 kilogram metamfetamin ele geçirildi 2

"'İstanbul'da 442 kg Uyuşturucu Madde ele geçirdik'

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Sarıyer ilçesinde 3 araç ve 1 adrese yönelik düzenlenen operasyonlarımızda;

Operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladık.

İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum.

Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul da dev uyuşturucu operasyonu! Tam 442 kilogram metamfetamin ele geçirildi 3

Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul da dev uyuşturucu operasyonu! Tam 442 kilogram metamfetamin ele geçirildi 4

Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul da dev uyuşturucu operasyonu! Tam 442 kilogram metamfetamin ele geçirildi 5

Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul da dev uyuşturucu operasyonu! Tam 442 kilogram metamfetamin ele geçirildi 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızını TikTok'ta oynatan baba pes dedirtmişti: Harekete geçildi!Kızını TikTok'ta oynatan baba pes dedirtmişti: Harekete geçildi!
Kapadokya'daki milyonlarca yıllık peribacası yıkıldıKapadokya'daki milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya uyuşturucu metamfetamin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.