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  4. Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 5 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 5 kişi yakalandı

03.04.2025 10:16
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan H.A., H.D., İ.B., Ö.T. ve A.S.Ö. ile ulusal seviyede aranan R.U., C.K. ve M.Ç. isimli şahısların Gürcistan’dan ülkemize geri getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 5 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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"Gürcistan’a Kaçtılar, Türk Polisinden Kaçamadılar, Kırmızı Bültenle aranan H.A., H.D., İ.B., Ö.T. ve A.S.Ö. ile Ulusal seviyede aranan R.U., C.K. ve M.Ç. isimli şahısları Gürcistan’dan ülkemize geri getirdik."

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gürcistan Ali Yerlikaya
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