Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 5 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Gürcistan’a Kaçtılar, Türk Polisinden Kaçamadılar, Kırmızı Bültenle aranan H.A., H.D., İ.B., Ö.T. ve A.S.Ö. ile Ulusal seviyede aranan R.U., C.K. ve M.Ç. isimli şahısları Gürcistan’dan ülkemize geri getirdik."
Gürcistan’a Kaçtılar, Türk Polisinden Kaçamadılar❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 3, 2025
🟥 Kırmızı Bültenle aranan H.A., H.D., İ.B., Ö.T. ve A.S.Ö. ile
❌ Ulusal seviyede aranan R.U., C.K. ve M.Ç. isimli şahısları Gürcistan’dan ülkemize geri getirdik❗️
Adalet Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol… pic.twitter.com/s8LsRzI5e0
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