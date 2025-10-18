HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Narkokapan Konya' operasyonunda 419 şüpheli tutuklandı!

İçerik devam ediyor

Konya'da Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 'Narkokapan Konya' uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 442 kişiden 419'u tutuklandı. Şüphelilerden 18’i adli kontrolle, 5 kişi de savcılıktan serbest kaldı.

14 Ekim'de Konya merkezli 12 ilde 3 bin 319 polisin katılımıyla düzenlenen ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu Türkiye’deki 2’nci büyük operasyon olarak gösterilen 'Narkokapan Konya' operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Narkokapan Konya operasyonunda 419 şüpheli tutuklandı! 1

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 442 şüpheliden 419’u savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 18’i adli kontrolle, 5 kişi de savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Narkokapan Konya operasyonunda 419 şüpheli tutuklandı! 2

Bakan Yerlikaya duyurdu: Narkokapan Konya operasyonunda 419 şüpheli tutuklandı! 3

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da sıfır atık diplomasisi! Bakan Kurum 8 ülkeden mevkidaşları ile görüştüİstanbul'da sıfır atık diplomasisi! Bakan Kurum 8 ülkeden mevkidaşları ile görüştü
YSK bugün toplanıyor! Gündem: CHPYSK bugün toplanıyor! Gündem: CHP

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.