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  4. Bakan Yerlikaya duyurdu! "Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan hakaretleri lanetliyorum"

Bakan Yerlikaya duyurdu! "Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan hakaretleri lanetliyorum"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
25.03.2025 00:08
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane’deki gösterilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik yapılan hakaretlere ilgili, "Bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum." ifadelerini kullandı. Yerlikaya, güvenlik güçlerinin gerekli işlemleri başlattığını da duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu! "Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan hakaretleri lanetliyorum"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum.

Bu yapılan milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir.

Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri başlatmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
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