Bakan Yerlikaya duyurdu! "Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan hakaretleri lanetliyorum"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum.

Bu yapılan milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir.

Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri başlatmıştır."