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Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu: Tepki çeken düğün konvoyuna ceza yağdı! Çok ağır yaptırımlar geliyor

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Ufuk Dağ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tepki çeken düğün konvoyuyla ilgili açıklamada bulundu. Araç sürücülerine 49 bin 810 lira ceza kesildiğini belirten Bakan Yerlikaya 3 aracın da trafikten men edildiğini duyurdu. Öte yandan yeni kanun tasarısına dikkat çeken Bakan Yerlikaya, "Artık asker uğurlama, düğün vb. nedenle köprü, tünel, viyadük ve otoyol kapatarak trafiği engelleyen araç sürücülerine 180 bin lira para cezası yazılacak, 120 gün ehliyetleri ve araçlarına el konulacak" ifadelerini kullandı.

Dün sosyal medyada yer alan bir düğün konvoyunun ambulansa yer vermemesi tepki çekmişti. Ekipler araçlarla ilgili harekete geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verilen cezaları duyurdu ve yeni kanun tasarısına dikkat çekti. Yeni tasarıda çok ağır yaptırımlar geliyor. Toplumu rahatsız eden bu tarz eylemler için 180 bin lira ceza kesilecek. Üstelik ehliyet ve araçlarına da geçici süre el konulacak.

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Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

GEREĞİ YAPILDI-DÜĞÜN KONVOYU

Dün sosyal medyada, Ankara’da Konya Yolu Aşti istikametinde “ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu” ile ilgili bir paylaşım yapılmıştır.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonrası ambulansa yol vermeyen araçlar tespit edilmiştir.

Araç sürücüleri U.G., B.S., B.K. ve B.T.S.’ye toplamda 49.810 TL para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca U.G. B.K. ve B.T.S. adlı şahıslara ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmekten’ adli işlem yapılmak üzere Çankaya Şehit Mustafa Düzgün Polis Merkez Amirliğine sevk edilmiştir.

3 araç trafikten men edilerek otoparka çekilmiştir.

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YENİ KANUN TASARISI

Trafik güvenliğini doğrudan etkileyen 36 maddelik kanun değişikliği teklifimizi Gazi Meclisimizin takdirine sunduk.

Hazırladığımız yeni yasa tasarısı ile bu tür olayları engellemek amacıyla caydırıcı yeni yasal düzenlemeler yaptık. Yeni yasa tasarısında artık Asker Uğurlama, Düğün vb. nedenle Köprü, Tünel, Viyadük ve Otoyol kapatarak trafiği engelleyen araç sürücülerine 180.000 ₺ para cezası yazılacak, 120 gün ehliyetleri geçici olarak geri alınacak ve 120 gün araçları trafikten men edilecek.

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Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya düğün ambulans
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