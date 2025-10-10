HABER

Bakan Yerlikaya’dan şehit jandarmalar için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde görev esnasında geçirdikleri trafik kazasında şehit olan 2 jandarma personeli için taziye mesajı yayımladı.

Kaza, saat 11.10 sıralarında Sakarya’nın Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi’nde otoyol üzerinden geçen Vakıf Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sivil jandarma aracı olduğu öğrenilen araç ile otomobil köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar hurdaya döndü. Kazada Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz şehit olurken, otomobildeki 2 yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

BAKAN YERLİKAYA’DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazada şehit olan 2 jandarma personeli için taziye mesaj yayımladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz, görev esnasında geçirdikleri trafik kazasında şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

