Bakan Yumaklı: 8,5 milyon doz şap aşısını sahaya gönderdik

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bingöl'de sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Şap hastalığı ile mücadelede başlatılan aşı seferberliğine vurgu yapan Yumaklı, aşı sevkiyatının süreceğini söyledi.

"Türkiye'de yeni bir serotip SAT-1 şap hastalığı görüldü. Bunu pandemi gibi düşünün. Nasıl orada insan hareketleri kısıtlanmıştı aynı şekilde bunun ülkemizde yayılmasını engellemek için hızlıca hayvan pazarlarını kapattık, hayvan hareketlerini kısıtladık. Şap Enstitümüz bunun aşısını üretti. Şu ana kadar 8,5 milyon doz aşıyı sahaya gönderdik.

"AŞILAMALAR DEVAM EDİYOR"

Önümüzdeki hafta da 2,5 milyon doz aşıyı daha sahaya göndereceğiz. Aşılama yüzde 85'e ulaştığında bütün illerimizde peyderpey hayvan pazarlarını açmaya başlayacağız. Tüketicilerimiz açısından et tedariki perspektifinde herhangi bir sorun olmadığını belirtmek istiyorum."

Yumaklı, tarım ve orman sektörünün dünyada stratejik bir sektör olduğunun artık bütün ülkeler tarafından kabul edildiğini vurguladı.

"Küresel iklim değişikliği, ısınma ve farklı faktörler bizi çok önemli sınamalarla karşı karşıya bırakmış durumda. Malumunuz 1 Haziran'dan bu zamana kadar orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Havanın sıcak olması, nemin düşük olması, çok şiddetli ve kararsız rüzgarlar yeşil vatanımızı tehdit ediyor." diyen Yumaklı, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada bununla mücadele edildiğini ifade etti.

Yumaklı, "Dikkatsiz bir şekilde çıkartılan ya da çıkan bir kıvılcım maalesef koskoca bir ekosistemi yok edecek güce ulaşabiliyor. Orman kahramanlarımızdan, tüm kurumlarımızdan, tüm bakanlıklarımızdan bizlere destek olan vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Bu uğurda şehit olan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onların, uğruna hayatlarını verdiği bu yeşil vatanı korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"SUYUMUZU VERİMLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANMAK İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATMAMIZ GEREKİYOR"

Bakan Yumaklı, küresel ısınmanın yanı sıra önemli bir diğer konunun da su olduğunu belirterek, son 5 yıl ele alındığında su konusunun ülkenin yanı sıra dünyadaki ülkelerde de büyük bir problem olmaya doğru gittiğinin açık olduğunu vurguladı.

Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Suyumuzu verimli ve sürdürülebilir kullanmak için gerekli adımları atmamız gerekiyor. Bu kapsamda özellikle sulama projelerine çok ciddi bir şekilde eğilmiş durumdayız. Yapay zeka destekli sulama sistemleri ki Adana'da başlamıştı şimdi diğer 4 ilimize de yaygınlaştırıyoruz, atık suları ileri biyolojik arıtmayla arıtarak tekrar kullanımının sağlanması gibi pek çok projeyi uygulamak, suyun bir damlasını dahi zayi etmemek için var gücümüzle çalışıyoruz. En önemlisi de geçtiğimiz yılın eylül ayından itibaren uygulamaya başladığımız suyu merkeze alan üretim planlaması. Bitkisel üretim için artık bizim üretim planlaması konusunu bir teoriden pratiğe dönüştürme zorunluluğumuz olmuştu ki 40 yıldır konuşulan bir konuydu. Hamdolsun hem bitkisel hem de hayvansal üretimde artık bu konu uygulamaya alındı ve büyük oranda da üreticilerimiz tarafından sahiplenildi. Bu vesileyle ülkemizde tüm üreticilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum."

Bitkisel üretimle alakalı en önemli konulardan birinin de zirai don olduğuna işaret eden Yumaklı, bir taraftan kuraklığı konuşurken diğer taraftan ısı değişimlerinin zirai don olayını beraberinde getirdiğini aktardı.

Yumaklı, "Bu yılın şubat ayında olmuştu bir de nisan ayında oldu. Burada birçok ilimiz farklı ürünlerde, farklı oranlarda etkilendi. Bingöl'de de ceviz, erik ve kayısı gibi ürünleri üreten üreticilerimiz etkilendi. Bunların arasında TARSİM sigortası olanlar ödemelerini aldılar ama olmayanlarla ilgili de malumunuz çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmayanların hasar tazminatlarının ödenmesi ile ilgili süreç çok kısa bir zamanda da tamamlanmış olacak." dedi.

"BESİ VE SÜT BÖLGELERİNDE TEMEL HEDEF EN DOĞRU YATIRIMI EN DOĞRU YERDE YAPMAK"

Geçen yıl hayvancılıkla ilgili de yol haritası açıkladıklarını ifade eden Yumaklı, bu kapsamda da çok yoğun bir çalışma başlattıklarını kaydetti.

Özellikle anaç hayvan sayısının arttırılması, aile işletmelerinin güçlendirilmesi, kadın ve genç girişimcilerin üretim sektöründe var olması ile ilgili konuların en önemli hedeflerinden olduğunu vurgulayan Yumaklı, üretim planlaması kapsamında besi ve süt bölgeleri ilan ettiklerini belirtti.

Yumaklı, "Buradaki temel hedefimiz en doğru yatırımı en doğru yerde yapmak. Yani bütün kaynaklarınızı göz önüne alarak üretimi nerede yapacağınıza karar vermiş olmanız gerekiyordu. Biz de bunu yaptık. Bu planlama kapsamına giren illerde yapılacak yatırımlara ekstra teşvik ve destek vereceğimizi söylemiştik. Bingöl hem besi hem süt hem de kanatlı üretim merkezi olması açısından her üçünün de birleşim noktası olan iki ilimizden biri oldu." diye konuştu.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır