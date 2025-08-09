Bakan Yumaklı'dan 'Çeşme' için su müjdesi! Proje bugün hayata geçiriliyor "Çeşme’nin su hasreti bitiyor"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çeşme’nin su hasreti bitiyor" dedi.

"İZMİR VE ÇEŞME'YE HAYIRLI OLSUN"

DSİ'nin 1,7 milyar liralık yatırım yaptığı aktaran Yumaklık, "Hayata geçirdiğimiz Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi projesini bugün hizmete alıyoruz. Bu proje ile bugünden itibaren 3,7 milyon metreküp arıtılmış su artık Çeşme’ye ulaşacak. Yaz-kış içme suyu ihtiyacı güvence altına alınmış olacak. İzmir’e ve Çesme’ye hayırlı olsun" dedi.

"100 GÜNLÜK SUYU VATANDAŞA ULAŞAMADAN ŞEBEKEDE KAYBOLUYOR"

"Ancak bir gerçeği hatırlatmak istiyorum" diyen Bakan Yumaklı açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

İzmir’de yılda 68 milyon metreküp, yani İzmir’in 100 günlük ihtiyacı kadar su, maalesef vatandaşa ulaşamadan şebekede kayboluyor.

"HER DAMLA GELECEĞİMİZDİR"

Barajların kurak dönemlerde değerlendirilmesi gerekirken, yıl boyu kullanılması ve işletme programına uyulmaması, su sorununu daha da büyütüyor. Unutmayalım, her damla geleceğimizdir!

"SUYUMUZU KORUMAK TERCİH DEĞİL, GELECEK NESİLLERİMİZ İÇİN ZORUNLULUKTUR"

Tüm belediyelerimizi, kayıp-kaçak oranlarını en aza indirmek için gerekli yatırımları yapmaya, su kaynaklarını doğru kullanarak işletme programlarına uymaya davet ediyorum. Suyumuzu korumak artık bir tercih değil, gelecek nesillerimiz için bir zorunluluktur"