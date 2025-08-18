Bakan Yumaklı duyurdu: Çanakkale yangını tamamen kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı paylaşımda, "Orman kahramanlarımızın cansiparane mücadelesi sonucunda: Çanakkale / Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Ormanlarımızı korumakla, vatanımızı korumak arasında hiçbir fark olmadığını bir kez daha hatırlatıyor; vatandaşlarımızdan Yeşil Vatanımızı koruma konusunda en yüksek hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

3 GÜN SÜRDÜ

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda başlayıp Eceabat ilçesine ulaşan yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda önceki gün saat 16.28'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Orman yangınına 12 uçak, 18 helikopter, 343 kara aracı ve 1300 personelle müdahale edildi.

Çiftçiler tankerlerle bölgeye su taşıyarak yangın söndürme çalışmalarına destek oldu. Yoğun mücadelenin ardından yangın kontrol altına alındı.