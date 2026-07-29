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Bakan Yumaklı ve Meteoroloji uyardı! 14 şehirde şiddetli rüzgar: Sarı kod verildi

Türkiye'nin batı ve güney bölgelerinde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle 14 il için sarı kodlu uyarı verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yaptığı açıklamada yüksek riske dikkat çekip, "Yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınalım" dedi.

Bakan Yumaklı ve Meteoroloji uyardı! 14 şehirde şiddetli rüzgar: Sarı kod verildi
Melih Kadir Yılmaz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli rüzgar nedeniyle uyarıda bulundu. Rüzgar hızının saatte 80 kilometreye kadar çıkabileceği aktarılırken, 14 il için sarı kodlu uyarı verildi.

BAKAN YUMAKLI'DAN UYARI: "AZAMİ HASSASİYET GÖSTERELİM"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da şiddetli rüzgar uyarısında bulundu. Bakan Yumaklı, "Meteorolojik verilere göre; bu hafta, başta kıyı kesimlerimiz olmak üzere bir çok ilimizde 80 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgâr ve yer yer fırtına bekleniyor. Şiddetli rüzgâr, orman yangınlarının hızla büyümesine sebep olan ve kontrol altına alınmasını güçleştiren en önemli etkenlerin başında geliyor. Bu nedenle, özellikle önümüzdeki günlerde azami hassasiyet gösterelim" dedi.

YANGIN UYARISI: "AÇIK ALANLARDA ATEŞ YAKMAYALIM, ANIZ YAKMAYALIM"

Yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınılması gerektiğini de vurgulayan Bakan Yumaklı, "Açık alanlarda ateş yakmayalım, anız yakmayalım" dedi.

Bakan Yumaklı ve Meteoroloji uyardı! 14 şehirde şiddetli rüzgar: Sarı kod verildi 1

Yumaklı açıklamalarının devamında ise şunları söyledi:

"Unutmayalım; bir kıvılcım, küçük bir kor ya da sönmemiş bir sigara izmariti, telafisi mümkün olmayan felaketlere neden olabilir.

"YEŞİL VATAN'IMIZI HEP BİRLİKTE KORUYALIM"

Bakanlık olarak; 14 İHA’mızla, 184’ü akıllı 776 yangın gözetleme kulemizle ve 28 bin orman kahramanımızla Yeşil Vatan nöbetimizi 24 saat esasına göre sürdürüyoruz. Ancak hiçbir teknoloji, hiçbir ekip ve hiçbir imkan vatandaşlarımızın göstereceği dikkat ve hassasiyet kadar etkili olamaz. Yeşil Vatan'ımızı hep birlikte koruyalım"

Bakan Yumaklı ve Meteoroloji uyardı! 14 şehirde şiddetli rüzgar: Sarı kod verildi 2

İŞTE SARI KOD VERİLEN İLLER

Şiddetli rüzgar uyarısı verilen iller ise şu şekilde oldu: Adana, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat

GİRESUN VE ORDU İÇİN SAĞANAK UYARISI

Giresun ve Ordu için de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verildi.

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Anahtar Kelimeler:
yangın rüzgar tarım ve orman bakanı İbrahim Yumaklı
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