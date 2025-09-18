İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mabel Matiz hakkında başsavcılığa suç duyurusu

Şarkıcı Mabel Matiz'in 'Perişan' adlı şarkısında geçen müstehcen sözler sebebiyle İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu duyurudu.

MABEL MATİZ HAKKINDA BAŞSAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Şarkıcı Mabel Matiz hakkında,

Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

Şarkıcı Mabel Matiz hakkında,

Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 18, 2025

ŞARKIYA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ!

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz yeni şarkısı 'Perperişan' sözleriyle gündem oldu. Matiz'in annesinin de sözlerini müstehcen bulduğunu söylediği şarkı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. 'Perperişan' şarkısına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebiyle erişim engeli getirildi.

MABEL MATİZ'DEN AÇIKLAMA

Sözlerinden dolayı sayısına erişim engeli getirilen şarkıcı Mabel Matiz, sosyal medya hesabından bu gelişmeyle ilgili paylaşımda bulundu. Mabel Matiz, şu ifadeleri kullandı;

"Erişim engeli kararının ardından Mabel Matiz'den açıklama gecikmedi. Ünlü şarkıcı, 'Sofrada bereket, sokak selamet, insanda dürüstlük ve daha niceleri gibi dertlerimiz varken, başka bir derdimiz yokmuş gibi günlerdir yazdığım şarkı sözleri sosyal medyada konuşuluyor. Kasıtlı, son derece art niyetli ve aklıselim biri tarafından algılanması imkansız olacak şekilde bambaşka bir yerlere çekiliyor. Şaşkınlıkla izliyorum' ifadelerini kullandı."