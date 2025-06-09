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Bakanlık yer değişikliği yaptı, eski eş yine bela oldu! Hamile eşine şiddet uygulamış...

Adana’da şiddet gördüğü eşi B.K.’den boşanmak isteyen 3 çocuk annesi öğretmen Burcu K., tehditler ve tacizlerin durmadığını söyledi. Şiddete uğradığını söyleyen Burcu K., hamileyken bacağının kırıldığını ve eşi tarafından darp edildiğini aktardı. Görev yeri değiştirilen Burcu K., son olarak eşinin aracını çantasından aldığı anahtarla izinsiz götürdüğünü belirterek şikayetçi oldu.

Bakanlık yer değişikliği yaptı, eski eş yine bela oldu! Hamile eşine şiddet uygulamış...
Çiğdem Sevinç

Kentte 13 yıldır fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapan ve ilk evliliğinden 2 çocuğu olan Burcu K., Şubat 2023'te güvenlik kamera sistemleri kurulumu yapan B. K. ile evlendi. Bu evliliğinden Berra (1,5) adını verdiği bir kızı olan Burcu K., 1 yılın ardından şiddetli geçimsizlik nedeniyle B.K.'ye boşanma davası açtı.

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Boşanma süreci devam ederken, iddiaya göre B.K., 7 Haziran günü kızını görmek için bir araya geldiği Burcu K.'nin çantasından anahtarını alarak otomobilini izinsiz bir şekilde götürdü. Durumu fark eden Burcu K., boşanma sürecindeki eşinden şikayetçi oldu.

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HAMİLELİKTE ŞİDDET UYGULADI, OĞLU İLE TEHDİT ETTİ

B.K.'nin kendisini çocukları ile tehdit ettiğini, bu nedenle oğlunun velayetini eski eşine verdiğini söyleyen Burcu K., "Zaten 1 yıl evli kaldık, bunun 9 ayında hamileydim. Ayağımın kırılması olsun, gözlerimdeki ve vücudumdaki morluklar olsun, düşük tehlikemde olmasına karşın bunların tamamını bana hamileyken yaşattı. Daha önce evimin önünden 3 aylıkken bebeğimi kaçırdı. Evlendiğimiz günden beri bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyor. Her kavgamızda oğlumun canıyla beni tehdit etti. Oğlumu korumak için velayetini babasına verdim. Görev yerimi değiştireceğim zaman, 'Mersin'de oğlunu bulurum, kellesini yeni adresine postalarım' dedi. Milli Eğitim Bakanlığı beni korumak için görev yerimi değiştirdi. Yeni adresi de öğrendi. Ben hiçbir şekilde bu adamdan kurtulamıyorum" diye konuştu.

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'MAHKEME SONUÇLANIRSA BELKİ ALABİLİR DİYOR'

Son olarak B.K.'nin adliyede kızıyla görüştüğü gün otomobilini izinsiz alıp, götürdüğünü belirten Burcu K., "B.K., kızımızı pedagog eşliğinde 2 haftada bir adliyede 3 saat görebiliyor. Kızımla pedagog ve polis eşliğinde görüştükleri gün, ben lavaboya gittiğimde, çantamı açıp içinden aracımın anahtarını alıyor. Aracımı alıp gidiyor. Anahtarımın ve aracımın olmadığını fark edince polise başvurdum. Polis, kendisini aradığında aracı kendisinin aldığını ve geri getirmeyeceğini söyledi. 'Mahkeme sonuçlanırsa belki alabilir' diyor ve telefonu kapatıyor. Boşanmadığımız için oto hırsızlığına girmiyormuş. Şu an güveni kötüye kullanmadan işlem yapılıyor. Ben boşanma sürecinde birçok sorun yaşadım. Şimdi de arabamı elimden aldı. Hayatımı zorlaştıran, aracımı da kaçıran bu adamdan şikayetçiyim. Aracımın bulunmasını, bana teslim edilmesini ve bir an önce de boşanabilmeyi istiyorum" diye konuştu. Burcu K.'nin hakkında birçok kez uzaklaştırma kararı aldırdığı B.K. polis tarafından aranıyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen şiddet eşi
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