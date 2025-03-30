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  4. Bakanlıktan Suriye açıklaması: "Geçiş hükümetinin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz"

Bakanlıktan Suriye açıklaması: "Geçiş hükümetinin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz"

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
30.03.2025 12:17
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Dışişleri Bakanlığından Suriye'de geçiş hükümetinin kurulmasıyla ilgili olarak açıklama geldi. Bu durumun memnuniyetle karşılandığı bildirilirken, "Bu kritik dönemde uluslararası toplumun da çabalarını Suriye’nin istikrara kavuşmasına yoğunlaştırması, bu bağlamda öncelikle yaptırımların ön koşulsuz şekilde kaldırılması ve Suriye’de yeniden inşa faaliyetlerine başlanması önem taşımaktadır" denildi.

Bakanlıktan Suriye açıklaması: "Geçiş hükümetinin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye’de geçiş hükümetinin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Ulusal Diyalog Konferansı’nın düzenlenmesi ve Anayasa Bildirgesi’nin açıklanmasının ardından atılan bu adım, Suriye yönetiminin siyasi geçiş sürecini Suriyelilerin öncülüğü ve sahipliğinde, kapsayıcı bir anlayışla ilerletme iradesini ortaya koymaktadır.

"TÜRKİYE, KAPSAMLI VE KAPSAYICI SİYASİ SÜRECİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Türkiye, Suriye’de güvenlik ve istikrarın tesisinin temel taşlarından olan kapsamlı ve kapsayıcı siyasi süreci desteklemeye devam edecektir.

"ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Bu kritik dönemde uluslararası toplumun da çabalarını Suriye’nin istikrara kavuşmasına yoğunlaştırması, bu bağlamda öncelikle yaptırımların ön koşulsuz şekilde kaldırılması ve Suriye’de yeniden inşa faaliyetlerine başlanması önem taşımaktadır"

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Anahtar Kelimeler:
suriye Dışişleri Bakanlığı
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