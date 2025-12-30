HABER

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından, Atatürk Havalimanı saldırısıyla ilgili asılsız iddialara soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürk Havalimanı terör saldırısı failinin tahliye edildiği haberinin gerçeği yansıtmadığını, paylaşım yapanlar hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından, Atatürk Havalimanı saldırısıyla ilgili asılsız iddialara soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kısım sosyal medya platformları ile internet haber sitelerinde "28 Haziran 2016 yılında, Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen terör saldırısının failinin bulunduğu cezaevinden tahliye edildiğine" yönelik haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

"2 BİN 103 YIL 132 AY HAPİS CEZASI"

Söz konusu iddiaların asılsız olduğu kaydedilen açıklamada, gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yürütülen yargılama sonucunda, saldırının asıl planlayıcısı ve organizatörü konumunda bulunan Djamal Slimani’nin tutukluluk halinin devam ettiği, sanık hakkında mahkemece "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan, toplam 2 bin 103 yıl 132 ay hapis cezası verildiği belirtildi.

Havalimanı saldırısında 42 kişi hayatını kaybetmişti

İDDİALARA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, söz konusu iddialara ilişkin şahıslar hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan re’sen soruşturma başlatıldığı, şahısların yakalanmasına yönelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerine talimat verildiği aktarıldı.

30 Aralık 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
