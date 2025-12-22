HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakırköy’de 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili yakalanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bakırköy’de seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli şahıslar İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa’da düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Emniyette işlemleri biten 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakırköy’de 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili yakalanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi’nde 17 Aralık 2025 tarihinde seyir halinde olan 34 NTZ 242 plakalı otomobile kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 2 kurşun isabet eden Ünsal Bahçeci, hastanede hayatını kaybetmişti.

Bakırköy’de 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili yakalanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi 1

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda, silah ve motosikleti kullanan, şüphelilerin kaçmasına yardım eden, motosiklet sahibi, şüphelilere telefon ve yer temini yaparak silahı saklayan ve onlarla birlikte hareket edenlerin tamamı olmak üzere 1’i yaşı küçük toplam 12 şüpheli İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa illerinde düzenlenen operasyonda yakalandı. Operasyonlarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek, 1 adet çelik yelek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karadeniz’den çıkartılan beyaz kum midyesine sıkı denetimKaradeniz’den çıkartılan beyaz kum midyesine sıkı denetim
ATM'de unutulan 5 bin TL sahibine ulaştırıldıATM'de unutulan 5 bin TL sahibine ulaştırıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bakırköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Birlikte olduğu isimleri kayda almış! 'Büyük arşiv' iddiası

Birlikte olduğu isimleri kayda almış! 'Büyük arşiv' iddiası

2 çocuk annesi Gülhan öldürülmüştü! Komşu çift tutuklandı

2 çocuk annesi Gülhan öldürülmüştü! Komşu çift tutuklandı

Rıdvan Dilmen Icardi için bombayı patlattı! Maç biter bitmez açıkladı

Rıdvan Dilmen Icardi için bombayı patlattı! Maç biter bitmez açıkladı

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.