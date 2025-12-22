Bakırköy’de 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili yakalanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi’nde 17 Aralık 2025 tarihinde seyir halinde olan 34 NTZ 242 plakalı otomobile kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 2 kurşun isabet eden Ünsal Bahçeci, hastanede hayatını kaybetmişti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda, silah ve motosikleti kullanan, şüphelilerin kaçmasına yardım eden, motosiklet sahibi, şüphelilere telefon ve yer temini yaparak silahı saklayan ve onlarla birlikte hareket edenlerin tamamı olmak üzere 1’i yaşı küçük toplam 12 şüpheli İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa illerinde düzenlenen operasyonda yakalandı. Operasyonlarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek, 1 adet çelik yelek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.Kaynak: İHA