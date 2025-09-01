Balıkesir 01 Eylül Pazartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 1 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu şöyle olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı ise 16°C olarak öngörülmektedir. Hava açık olacak. Nem oranı %54 civarında seyredecek. Rüzgarın hızı 11 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 2 Eylül Salı günü gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı 17°C olacak. 3 Eylül Çarşamba günü de benzer sıcaklıklar öngörülmektedir. 4 Eylül Perşembe günü gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 16°C olarak tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 27-28°C arasında değişecek. Hava durumu açık olacak. Nem oranı ise %54-57 seviyelerinde seyredecektir.

Bu hava koşullarında açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek için uygun bir dönemdesiniz. Güneşe maruz kalacağınız zamanlarda güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Sıcak havalarda su kaybını önlemek için bol su içmeye özen göstermelisiniz. Rüzgar hızı 11-19 km/saat arasında değişecek. Bu, hafif esintiler yaratacaktır. Hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olabilir. Gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki farklar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde hafif bir serinlik hissi yaratabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek, vücut ısınızı dengelemenize yardımcı olacaktır.