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Balıkesir 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 1 Haziran 2025 Pazar günü gündüz hava sıcaklığı 25°C, gece ise 13°C olacak. Yağmurlu bir gün bekleniyor.

Balıkesir 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

2 Haziran Pazartesi günü de gündüz 25°C, gece 13°C sıcaklıklar öngörülüyor. 3 Haziran Salı günü yine gündüz 25°C, gece 13°C bekleniyor. Hafta ortasında, 4 Haziran Çarşamba günü gündüz 26°C, gece 13°C sıcaklıklar öngörülüyor. 5 Haziran Perşembe günü ise gündüz 26°C, gece 14°C olacak. 6 Haziran Cuma günü gündüz 26°C, gece 14°C sıcaklıkları bekleniyor. 7 Haziran Cumartesi günü gündüz 26°C, gece 14°C olacak. 8 Haziran Pazar günü gündüz 25°C, gece 15°C sıcaklıklar bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Yağışlı günlerin sayısı artacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmesi önemlidir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek ve uygun ayakkabılar tercih etmek gerekir. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Evde kalanların, iç mekanları iyi havalandırması önemlidir. Nem oranının artması rutubet oluşumunu artırabilir.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Güncel hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmek faydalı olacaktır. Planlamalarınızı buna göre yapmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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