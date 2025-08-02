Balıkesir 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü, Balıkesir'de hava durumu kısmen güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 31°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 23°C'ye düşmesi öngörülüyor. Nem oranı %55 civarında olacak. Rüzgar hızı 4.47 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha da ısınması bekleniyor. 3 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığının 33°C'ye ulaşması öngörülüyor. 4 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklığın 35°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu artışla birlikte nem oranının %60 seviyelerine çıkması muhtemel. Bu durum, özellikle açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için dikkate alınması gereken bir faktör.

Sıcaklıkların yükselmesi, güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir. Açık hava aktivitelerinde güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önemlidir. Şapka ve uygun kıyafetlerin tercih edilmesi de gerekmektedir. Yüksek sıcaklıklar su kaybını artırabilir. Bu nedenle, gün boyunca yeterli miktarda su tüketmeye özen gösterilmelidir. Tarım sektöründe çalışanların, bu koşullara uygun çalışma saatleri belirlemeleri faydalı olacaktır.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması ve nem oranının yükselmesi bekleniyor. Bu koşullarda, bireylerin ve tarım sektörünün gerekli önlemleri alarak sağlıklarını korumaları önemlidir. Faaliyetlerini buna göre planlamaları gerekmektedir.