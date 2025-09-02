HABER

Balıkesir 02 Eylül Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 2 Eylül 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Melih Kadir Yılmaz

Balıkesir'de 2 Eylül 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı ise 17°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Eylül ayının başları için tipik bir hava koşulunu yansıtıyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 3 Eylül Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı 17°C olacak. 4 Eylül Perşembe günü ise gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı 16°C olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüzleri 27-28°C, geceleri ise 16-17°C arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, dışarıda vakit geçirenler için rahat bir ortam sunuyor.

Sıcak hava koşulları bazı sağlık risklerini de beraberinde getirebilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler, aşırı sıcaklardan daha fazla etkilenebilir. Bu nedenle, bu grupların günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmamaları önemlidir. Ayrıca, bol su tüketmeleri gerekmektedir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak, cilt sağlığını korumak açısından faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşulları, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini de etkileyebilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Bitkilerin su ihtiyaçlarını karşılamaları gerekmektedir. Hayvan sahipleri, hayvanların serin ve gölgeli alanlarda bulunmalarını sağlamalıdır. Bu, aşırı sıcaktan korunmalarına yardımcı olacaktır.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüzleri 27-28°C, geceleri ise 16-17°C civarında seyredecek. Hassas grupların ve tarım faaliyetleriyle uğraşanların gerekli önlemleri alması önemlidir. Sıcak hava koşullarından olumsuz etkilenmemeleri sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
