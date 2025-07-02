Balıkesir 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 30°C civarında, gece ise 17°C civarında seyredecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı %74 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 3 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 31°C, 4 Temmuz Cuma günü ise 33°C civarında olacak. Hafta sonu, 5 Temmuz Cumartesi ve 6 Temmuz Pazar günleri de sıcak ve güneşli hava koşulları öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Bol su tüketimi ve hafif, sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmesi vücut sağlığını korumaya destek sağlar. Ayrıca, sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekir.

Yüksek sıcaklıklar hava kirliliği seviyelerinin de artmasına neden olabilir. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak, solunum yolu rahatsızlıklarını önlemeye katkı sağlar. Aşırı sıcaklar orman yangınları riskini artırır. Bu nedenle, ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan uzak durulması önemlidir.

Sıcak hava koşullarının uzun süre devam etmesi, su kaynaklarının azalmasına ve tarım ürünlerinin olumsuz etkilenmesine yol açabilir. Su tasarrufu yapmak ve tarım alanlarında gerekli önlemleri almak, çevre ve ekonomi açısından faydalıdır.