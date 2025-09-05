Balıkesir 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 5 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu şöyle olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27°C, gece saatlerinde ise 16°C civarında gerçekleşecek. Hava genellikle açık ve güneşli olacak. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı %63 seviyelerinde olacak.

Hafta sonu, 6 Eylül Cumartesi günü, hava sıcaklığının gündüz 27°C, gece 15°C civarında olması bekleniyor. Bu gün için bölgesel düzensiz yağmur yağışları tahmin ediliyor. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 18 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %62 seviyelerinde öngörülüyor.

7 Eylül Pazar günü hava sıcaklığının gündüz 26°C, gece 15°C civarında olması bekleniyor. Hava parçalı bulutlu olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte yaklaşık 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı %65 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceği düşünülüyor. Cumartesi günü için yağış ihtimali bulunuyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Rüzgarın hızının artması durumunda, açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarla devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır. Sıcaklık gündüzleri 26-27°C, geceleri ise 15-16°C civarında seyredecek. Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Akşamları serinlikten korunmak için yanınızda ceket veya hırka bulundurmanız önerilir.