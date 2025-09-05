HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 5 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu şöyle olacak.

Balıkesir 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Balıkesir'de 5 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu şöyle olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27°C, gece saatlerinde ise 16°C civarında gerçekleşecek. Hava genellikle açık ve güneşli olacak. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı %63 seviyelerinde olacak.

Hafta sonu, 6 Eylül Cumartesi günü, hava sıcaklığının gündüz 27°C, gece 15°C civarında olması bekleniyor. Bu gün için bölgesel düzensiz yağmur yağışları tahmin ediliyor. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 18 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %62 seviyelerinde öngörülüyor.

7 Eylül Pazar günü hava sıcaklığının gündüz 26°C, gece 15°C civarında olması bekleniyor. Hava parçalı bulutlu olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte yaklaşık 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı %65 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceği düşünülüyor. Cumartesi günü için yağış ihtimali bulunuyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Rüzgarın hızının artması durumunda, açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarla devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır. Sıcaklık gündüzleri 26-27°C, geceleri ise 15-16°C civarında seyredecek. Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Akşamları serinlikten korunmak için yanınızda ceket veya hırka bulundurmanız önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP bölünürse yeni parti kurulur mu?CHP bölünürse yeni parti kurulur mu?
'Dolar Adam' öldürüldü!'Dolar Adam' öldürüldü!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor!

Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor!

69 yaşındaki adamın işlediği suç pes dedirtti!

69 yaşındaki adamın işlediği suç pes dedirtti!

İki fenomen ismin kocası hakkında şoke eden ilişki iddiası! İsyan etti: Ahlaksızca...

İki fenomen ismin kocası hakkında şoke eden ilişki iddiası! İsyan etti: Ahlaksızca...

Hikmet Çetin, Devlet Bahçeli'den istemiş: "Bu işe el koyun"

Hikmet Çetin, Devlet Bahçeli'den istemiş: "Bu işe el koyun"

Meteoroloji’den üçlü alarm!

Meteoroloji’den üçlü alarm!

1947 sonrası ilk kez olacak: Savaş Bakanlığı!

1947 sonrası ilk kez olacak: Savaş Bakanlığı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.