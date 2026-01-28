HABER

Kocaeli'de FETÖ operasyonu: Saklandığı çatıda yakalandı

Kocaeli'de, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen, saklandığı evin çatısında yakalandı.

Kocaeli'de FETÖ operasyonu: Saklandığı çatıda yakalandı
Mustafa Fidan

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma gerçekleştirdi.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen D.Ç.’nin İzmit ilçesinde bir ikamette saklandığı belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda, firari D.Ç. binanın çatısında gizlenmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

28 Ocak 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

