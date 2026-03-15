Edirne'de 11 yıllık imece iftar geleneği

Edirne’de, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla camii bahçesinde imece usulü iftar programı düzenlendi.

Edirne’de Bostanpazarı Mahallesi sakinleri, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla camii bahçesinde imece usulü düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Mahalle halkının evlerinde hazırladığı yemekleri getirerek oluşturduğu iftar sofrasında komşular birlikte oruç açtı.

11 YILLIK GELENEK

Süleymaniye Camii bahçesinde mahallede gelenek haline gelen iftar programı bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. 11 yıldır düzenlenen iftar yemeğine katılan mahalle sakinleri, bu buluşmaların komşuluk ilişkilerini güçlendirdiğini ve Ramazan ayının manevi atmosferini daha anlamlı hale getirdiğini ifade etti.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Çocuklardan yaşlılara kadar birçok mahalle sakininin katıldığı programda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Mahalle halkı, bu tür organizasyonların dayanışmayı artırdığını belirterek geleneği her yıl sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

RAMAZAN’IN PAYLAŞMA RUHU

Kurulan iftar sofrası, paylaşmanın ve dayanışmanın güzel bir örneği olarak dikkat çekti. Mahalle sakinleri, Ramazan ayının tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
40 yıldır halay davulu çalarak sahura uyandırıyorlar40 yıldır halay davulu çalarak sahura uyandırıyorlar
Ağzını, ellerini ve ayaklarını bantlayıp darbedip paylaştılar Ağzını, ellerini ve ayaklarını bantlayıp darbedip paylaştılar

En Çok Okunan Haberler
Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Tedirgin eden ABD açıklaması! Orta Doğu'nun hepsini kapsıyor

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

Evinde ölü bulunmuştu! Şoke eden iddia: ''İntihar süsü...''

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

İslam Memiş yatırımcıyı altın için net uyardı: ‘Fırsat var’

