Kocaeli'de tır ile çarpışan servis aracındaki 8 yaralıdan 1'i hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 8 kişiden Ömer Aydın, hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, H.B. idaresindeki 34 LMH 089 plakalı işçi servisi ile Y.K. yönetimindeki 34 GA 2154 plakalı tır çarpıştı.

TIR İLE SERVİS ARACI ÇARPIŞTI

Çarpışmanın etkisiyle devrilen servis aracındaki 8 yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

7 KİŞİ YARALANDI 1 KİŞİ ÖLDÜ

Yaralılardan Ömer Aydın, tedavi altına alındığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Bir diğer yaralı N.P.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

