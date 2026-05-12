Başmüfettiş, konakladığı otelde kalbine yenik düştü

Olay, saat 21.00 sıralarında Güllük Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel müşterisi olan ve Sakarya'da faaliyet gösteren TÜRASAŞ firmasında Başmüfettiş olarak çalışan 50 yaşındaki Abdulhay Tolkun, havuz başında bulunduğu esnada aniden fenalaştı.

BAŞMÜFETTİŞ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Durumu fark eden havuz görevlisi, kalp krizi geçirdiği anlaşılan Tolkun'a ilk müdahaleyi yaptı. Otel yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler Tolkun'u olay yerindeki ilk müdahalenin arından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan sevk etti. Tolkun, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Tolkun'un cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır