Balıkesir 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 5 Kasım 2025 tarihinde hava durumu, sabah 14°C ile başlayacak. Gökyüzü yoğun bulutlarla kaplı olacakken, sıcaklık öğleden sonra 17-18°C’ye yükselebilir. Yağış beklenmiyor. 6 Kasım'da zaman zaman yağmur bekleniyor. Mevsim geçişleri nedeniyle ani hava değişiklikleri, soğuk algınlığı ve grip riskini artırabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar bu dönemde dikkatli olmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı beslenmeye özen gösterilmeli.

Devrim Karadağ

Balıkesir'de 5 Kasım 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinde hava sıcaklığının yaklaşık 14°C olması bekleniyor. Gökyüzü yoğun bulutlarla kaplanacak. Bu bulutluluk gün boyunca devam edecek. Öğleden sonra sıcaklıkların 17-18°C'ye kadar yükselmesi tahmin ediliyor. Yağış beklenmiyor. Ancak yoğun bulutlar gökyüzünü kaplayacak.

6 Kasım Perşembe günü zaman zaman yağmur ve çisenti olabilir. 7 Kasım Cuma günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 14-19°C aralığında seyredecek. Mevsim geçişleri sırasında hava koşullarında ani değişiklikler görülebilir. Bu durum, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların artmasına yol açabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar dikkatli olmalıdır.

Bu dönemde bağışıklık sisteminizi güçlendirmek önemlidir. Dengeli beslenmeye özen gösterin. Bol sıvı tüketin. Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun giyinmek gereklidir. Ani ısı değişimlerine karşı korunmalısınız. Kalabalık ortamlardan kaçınarak hastalıkların yayılma riskini azaltabilirsiniz.

