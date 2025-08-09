HABER

Balıkesir 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Balıkesir'de 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 33°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, bölgenin tipik Ağustos ayı iklimine uygundur. Nem oranı ise %36 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 9.73 km hızla esecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

10 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığının 34°C, 11 Ağustos Pazartesi günü ise yine 34°C olarak devam etmesi bekleniyor. Salı günü sıcaklık 35°C'ye yükselecek. Bu, hafta boyunca en yüksek seviyeyi temsil edecek. Çarşamba ve Perşembe günleri sıcaklıkların 34°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından korunmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalıdır. Bol su tüketimi, vücudun susuz kalmasını engeller. Ayrıca, aşırı sıcakların etkisini azaltmak için serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek gerekir. Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak da önemlidir.

Sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturabilir. Bu nedenle, bu gruptaki kişilerin aşırı sıcaklardan korunması gerekir. Gerektiğinde tıbbi yardım alınması da önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu düzenli olarak takip etmek gerekir. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak, olumsuz etkilerin önüne geçebilir.

