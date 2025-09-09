Balıkesir 09 Eylül Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 9 Eylül 2025 Salı günü hava durumu şöyle olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 15°C civarında olacak. Hava genellikle açık ve güneşli geçecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 27 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %39, akşam ise %49 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 10 Eylül Çarşamba günü gündüz sıcaklığının 29°C, gece sıcaklığının ise 20°C olması tahmin ediliyor. 11 Eylül Perşembe gündüz sıcaklığının 29°C, gece sıcaklığının 21°C olacağı öngörülüyor. 12 Eylül Cuma günü gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı ise 21°C olması bekleniyor.

Bu dönemde gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Akşamları serinlikten korunmak için ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlayanların yanında yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları önerilir. Rüzgar hızının artması durumunda, açık alanlarda dikkatli olunmalı ve rüzgarla devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır. Sıcaklıklar gündüzleri 26-29°C, geceleri ise 15-21°C civarında seyredecektir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabileceğinden, yanınızda ekstra bir kat giysi bulundurmanız faydalı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı buna göre yapmanıza yardımcı olacaktır.