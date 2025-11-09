Balıkesir 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu sabah saatlerinde sisli ve puslu bir atmosfer ile başlayacak. Gün boyunca parçalı bulutlu ve ılıman bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 20°C civarında olacak. Gece sıcaklıklarının ise 9°C civarında olması tahmin ediliyor. Nem oranı %81 seviyesinde. Rüzgar hızı 10.1 km/h olarak öngörülüyor. Basınç seviyesi 1014 mb olarak hesaplandı. Gün doğumu saati 07:49. Gün batımı saati ise 18:01 olarak belirlenmiştir.

10 Kasım Pazartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 21°C civarında seyredecek. 11 Kasım Salı günü hafif yağmur ihtimali var. Sıcaklık bu gün 17°C civarında olacak. 12 Kasım Çarşamba günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C civarında seyreder. 13 Kasım Perşembe günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 15°C civarında olacak. 14 Kasım Cuma günü geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar olacak. Sıcaklık yine 15°C civarında tahmin ediliyor. 15 Kasım Cumartesi günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 17°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere dikkat etmek önemli olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus etkili olabilir. Trafikte olanların dikkatli olmaları gerekmektedir. 11 Kasım Salı ve 14 Kasım Cuma günleri hafif yağmurlar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Gün boyunca hava sıcaklıkları ılıman geçecektir. Kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.