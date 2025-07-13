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Balıkesir 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 13 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu az bulutlu ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı ise 18°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde de sıcak hava etkisini sürdürecek. 14 Temmuz Pazartesi günü 36°C, 15 Temmuz Salı günü 35°C ve 16 Temmuz Çarşamba günü 37°C'ye ulaşması bekleniyor.

Balıkesir 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir. Serin ortamlarda kalmak önemlidir. Bol su tüketmek de gereklidir. Güneş ışınlarından korunmak da büyük önem taşır. Açık alanlarda çalışanların veya dışarıda vakit geçirenlerin, güneş koruyucu ürünler kullanması önerilir. Uygun kıyafetler giymek de koruyucu bir önlem olacaktır. Ayrıca, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları daha sağlıklı olacaktır.

Sıcak hava dalgası devam ederken, hava kirliliği seviyelerinin artabileceği unutulmamalıdır. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Kapalı alanlarda kalmak da önerilen bir diğer önlemidir.

Yüksek sıcaklıkların elektrik tüketimini artırabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Enerji tasarrufu sağlamak için gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak gereklidir. Klima kullanımını minimumda tutmak da çevre dostu bir yaklaşımdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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