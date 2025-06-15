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Balıkesir 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak? Hava durumu gündüz 27°C, gece ise 16°C olacak.

Balıkesir 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Jale Uslu

15 Haziran 2025 Pazar günü Balıkesir'de hava genellikle açık ve güneşli. Bu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir gün sunuyor.

16-18 Haziran tarihlerinde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Bu dönemde orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların görülmesi muhtemel. Sıcaklıklar gündüzleri 28-29°C, gece ise 16-17°C arasında olacak. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların yağmura karşı hazırlıklı olmaları önemlidir.

Ayrıca, ani hava değişimlerine karşı esnek planlar yapmak faydalı olacaktır. Gerekirse kapalı alanlara geçiş yapabilmek için hazırlıklı olmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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