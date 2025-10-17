HABER

Balıkesir 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 17 Ekim 2025 tarihinde hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 11°C ile 22°C arasında değişecek. 18 Ekim'de ise parçalı bulutlu ve güneşli bir gün öngörülüyor. Ancak 19 Ekim’de sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle açık hava etkinlikleri düzenleyenlerin önlem alması, uygun giyinmesi ve sürüş sırasında dikkatli olması önem taşıyor. Hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak gerekiyor.

Melih Kadir Yılmaz

Balıkesir'de 17 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıkların en düşük 11°C, en yüksek ise 22°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %59, rüzgar hızı 1.96 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:20, gün batımı saati ise 18:25'tir.

18 Ekim Cumartesi günü hava parçalı bulutlu ve güneşli geçecek. Sıcaklıkların en düşük 14°C, en yüksek 22°C olması bekleniyor. 19 Ekim Pazar günü sağanak yağışlar öngörülmekte. En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek ise 18°C olacak. 20 Ekim Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek 17°C civarında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. Özellikle 19 Ekim Pazar günüki sağanak yağışlar dikkat gerektiriyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemli. Traffikte olanların da önlem alması gerekiyor. Sıcaklıklar düşecek. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlık yapılmalı. Uygun giyinmek ve ısınma önlemleri almak şart. Yağışlı günlerde su birikintilerinden kaçınmak önemli. Sürüş esnasında dikkatli olmak, olası kazaları önleyecektir.

