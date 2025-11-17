Balıkesir 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu ılıman geçecek. Sıcaklık gün boyunca artan bulutlarla 18°C'ye kadar yükselecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 18°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 8°C civarında seyredecek. Nem oranının %66 civarında olması bekleniyor. Rüzgar ise saatte 18 km hızla esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Salı günü hava bulutlu ve güneşli bir karışım şeklinde olacak. Sıcaklıklar 19°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları 9°C civarında olacak. Çarşamba günü hava daha bulutlu olacak. Ancak sıcaklıklar 18°C civarında kalacak. Perşembe günü alçak bulutların ardından biraz güneş bekleniyor. Sıcaklıklar bu gün de 19°C civarında olacak. Bu dönemde hava koşulları genellikle açık hava etkinlikleri için uygun olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve stabil kalacak gibi görünüyor. Bu durum, günlük aktiviteler ve açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sunuyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, bu saatlerde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Nem oranının %66 civarında olması ise hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor. Bu da açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlar.

Rüzgar hızının saatte 18 km civarında olması, hafif bir esinti anlamına gelir. Bu seviyedeki rüzgarlar genellikle rahatsızlık vermez. Açık hava etkinliklerini etkilemez. Ancak rüzgarın yönü ve hızı zaman zaman değişebilir. Bu nedenle güncel hava raporlarını takip etmek faydalıdır.

