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Balıkesir 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir 17 Mayıs Cumartesi hava durumu merak edildi. Balıkesir'de hava durumu, hafif yağmurla birlikte 29°C'ye kadar yükselecek.

Balıkesir 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Balıkesir'de, 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu. Sıcaklık 29°C ile 13°C arasında değişmesi bekleniyor. Rüzgar, güneydoğudan 6.1 km/saat hızında esecek. Nem oranı ise %31 civarında olacak. Bu koşullar, gün boyunca hafif yağmurların görüleceğini ve sıcaklıkların ılıman kalacağını gösteriyor.

18 Mayıs Pazar günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 28°C ile 13°C arasında seyredecek. 19 Mayıs Pazartesi günü hava bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 24°C ile 12°C arasında olacak. 20 Mayıs Salı günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 25°C ile 13°C arasında tahmin ediliyor. 21 Mayıs Çarşamba günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Sıcaklık 25°C ile 14°C arasında olacak. 22 Mayıs Perşembe günü ise hava bulutlu. Sıcaklık 25°C ile 14°C arasında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız iyi olacaktır. Sıcaklıkların ılıman seviyelerde kalması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı yapmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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