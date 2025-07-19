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Balıkesir 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de, 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu aşırı sıcaklıklarla dikkat çekiyor.

Balıkesir 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Balıkesir'de, 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu aşırı sıcaklıklarla dikkat çekiyor. Gündüz hava sıcaklığının 35°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 20°C seviyelerinde olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluk yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor. 20 Temmuz Pazar günü, gündüz sıcaklıklarının 35°C, gece sıcaklıklarının ise 19°C civarında olması bekleniyor. 21 Temmuz Pazartesi günü, gündüz sıcaklıkları 36°C, gece sıcaklıkları ise 19°C seviyelerinde olacak. 22 Temmuz Salı günü ise gündüz sıcaklıklarının 37°C, gece sıcaklıklarının 18°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu yüksek değerler, tarım sektöründe sulama ihtiyacını artırabilir. Su kaynaklarının verimli kullanımı gerekecektir.

Aşırı sıcak hava koşullarında vatandaşlar ve tarım üreticileri dikkatli olmalıdır. Açık hava etkinlikleri, sabah erken saatlere veya akşam serinliğine kaydırılmalıdır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Tarım üreticileri sulama programlarını gözden geçirmelidir. Bitkilerin su ihtiyacını karşılamak, ürün verimliliğini korumak açısından önemlidir. Ayrıca, insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek için bol su tüketimi önerilir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde aşırı sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu durum günlük yaşamı ve tarım faaliyetlerini etkileyebilir. Vatandaşların ve üreticilerin gerekli önlemleri alarak bu koşullara hazırlıklı olmaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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