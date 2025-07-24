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Balıkesir 24 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir 24 Temmuz 2025 Perşembe günü, en yüksek sıcaklığın 30°C olacağı güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Balıkesir 24 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Balıkesir'de 24 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu şöyle bekleniyor: Sabah saatlerinde sıcaklık 30°C, gece ise 18°C olacak. Hissedilen sıcaklık 24°C. Nem oranı %60, rüzgar hızı 19 km/saat ve rüzgar güneydoğu yönünden esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 25 Temmuz Cuma günü sabah 31°C, gece 19°C sıcaklık bekleniyor. 26 Temmuz Cumartesi günü de sabah 31°C, gece 19°C olacağı tahmin ediliyor. 27 Temmuz Pazar günü sıcaklıklar yine sabah 31°C, gece 19°C olarak bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 24-25°C arasında değişecek. Nem oranı %58-61 arasında kalacak. Rüzgar hızı 17-19 km/saat arasında ve güneydoğu yönünden esmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olması, öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınılmasını gerekli kılıyor. Bol su tüketilmesi de önemli. Açık hava etkinlikleri planlanırken, güneşin en yoğun olduğu saatlerde dikkatli olunmalıdır. Gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar aşırı sıcaklardan korunmalıdır.

Rüzgar hızının orta seviyede olması, deniz kenarındaki aktiviteler için uygun koşullar sunabilir. Ancak, rüzgarın yönü ve hızı değişebilir. Bu nedenle, denize girmeden önce güncel hava durumunu kontrol etmek faydalıdır. Nem oranının yüksek olması, terleme yoluyla vücut ısısının düzenlenmesini zorlaştırabilir. Hafif ve nefes alabilir giysiler tercih edilmelidir.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde sıcak ve nemli hava koşulları devam edecektir. Bu dönemde kişisel sağlık ve güvenliği korumak için uygun önlemler alınmalıdır. Hava koşullarına uygun davranmak gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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