Balıkesir 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 27 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 18°C civarında seyredecek. Gün boyunca sıcaklık 7°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı %65 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 1.5 km/saat olacak. Gün doğumu saati 08:05'tir. Gün batımı ise 17:44 olarak hesaplanmıştır.

28 Kasım Cuma günü hava sıcaklığı 15°C civarında bekleniyor. Yer yer sağanak yağışların görülebileceği bildirilmektedir. 29 Kasım Cumartesi günü hafif yağmur öngörülüyor. Sıcaklıklar 12°C civarında olacak. 30 Kasım Pazar günü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların yine 12°C civarında seyretmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarıda vakit geçireceklerin uygun kıyafet bulundurması gerekecektir. Şemsiye de almak, ıslanmaktan korunmak açısından faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde vücut ısısını korumak önemli. Kat kat giyinmek ve bol su tüketmek sağlığınız için yararlıdır.

Yağışlı günlerde trafik koşulları da olumsuz etkilenebilir. Sürücülerin yol koşullarına dikkat etmesi gerekmektedir. Uygun hızda seyretmek kazaların önüne geçebilir. Evde vakit geçireceklerin, nem oranı yüksekse ortamı havalandırması önemlidir. Nem azaltılmalıdır. Bu, konforlu bir ortam yaratacaktır.

Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak önümüzdeki günleri daha rahat geçirebilirsiniz. Sağlıklı bir şekilde hayatınızı sürdürebilmek için bu önerilere dikkat edilmelidir.