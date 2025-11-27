HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 27 Kasım 2025 Perşembe günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 18°C civarında olacakken, gün boyunca 7°C ile 18°C arasında değişim gösterecek. Nem oranı %65 olarak tahmin edilmekte. 28 Kasım Cuma ve 30 Kasım Pazar günleri sağanak yağışlar öngörülüyor. Plan yaparken hava koşullarını dikkate almak ve uygun kıyafet bulundurmak önemli. Yağışlı günlerde de trafik koşullarına dikkat edilmelidir.

Balıkesir 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Balıkesir'de 27 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 18°C civarında seyredecek. Gün boyunca sıcaklık 7°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı %65 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 1.5 km/saat olacak. Gün doğumu saati 08:05'tir. Gün batımı ise 17:44 olarak hesaplanmıştır.

28 Kasım Cuma günü hava sıcaklığı 15°C civarında bekleniyor. Yer yer sağanak yağışların görülebileceği bildirilmektedir. 29 Kasım Cumartesi günü hafif yağmur öngörülüyor. Sıcaklıklar 12°C civarında olacak. 30 Kasım Pazar günü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların yine 12°C civarında seyretmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarıda vakit geçireceklerin uygun kıyafet bulundurması gerekecektir. Şemsiye de almak, ıslanmaktan korunmak açısından faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde vücut ısısını korumak önemli. Kat kat giyinmek ve bol su tüketmek sağlığınız için yararlıdır.

Yağışlı günlerde trafik koşulları da olumsuz etkilenebilir. Sürücülerin yol koşullarına dikkat etmesi gerekmektedir. Uygun hızda seyretmek kazaların önüne geçebilir. Evde vakit geçireceklerin, nem oranı yüksekse ortamı havalandırması önemlidir. Nem azaltılmalıdır. Bu, konforlu bir ortam yaratacaktır.

Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak önümüzdeki günleri daha rahat geçirebilirsiniz. Sağlıklı bir şekilde hayatınızı sürdürebilmek için bu önerilere dikkat edilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'den saldırı sonrası yeni hamle! Tüm başvuruları askıya aldıABD'den saldırı sonrası yeni hamle! Tüm başvuruları askıya aldı
Papa'dan tarihi adım! İlk ziyaretini Türkiye'ye yapıyor: Tüm ayrıntılar belli olduPapa'dan tarihi adım! İlk ziyaretini Türkiye'ye yapıyor: Tüm ayrıntılar belli oldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.