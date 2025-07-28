Balıkesir 28 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak beklenmektedir. Gün boyunca hava sıcaklığının 44°C'ye ulaşması öngörülmektedir. Bu sıcaklık, Balıkesir'in Temmuz ayındaki ortalama yüksek sıcaklıklarının üzerindedir. Bölgenin tipik yaz iklimine uygun bir durumdur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 29 Temmuz Salı günü sıcaklık 42°C olacak. 30 Temmuz Çarşamba günü 37°C, 31 Temmuz Perşembe günü ise 35°C civarında seyredecektir. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için risk oluşturabilir.

Böylesi yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Sıcak çarpması, dehidratasyon ve güneş yanığı gibi sorunlar, bu hava koşullarında daha sık görülmektedir. Açık hava etkinliklerini sabah erken saatlere veya akşam saatlerine bırakmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler giymek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olabilir. Gün ortasında güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak ve güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemlidir.

Sıcak hava koşulları, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Bu dönemde sulama sistemlerinin etkin kullanımı kritik öneme sahiptir. Hayvanların serin ortamlarda tutulması, üretim kayıplarını önlemek açısından gereklidir. Yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini artırabilir. Bu nedenle, ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır.

Balıkesir'de beklenen yüksek sıcaklıklar, sağlık ve çevre açısından çeşitli riskler taşımaktadır. Vatandaşların ve ilgili kurumların gerekli önlemleri alması olumsuz etkilerin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır.