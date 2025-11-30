Balıkesir 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 30 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu ve ılıman olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 14°C arasında değişecek. Nem oranı ise %86 civarında bekleniyor. Rüzgarın hızı 10 km/saat seviyesinde esmesi öngörülüyor. Gün doğumu saati 08:13'tir. Gün batımı ise 17:50 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. 1 Aralık Pazartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 13°C ile 15°C arasında seyredecek. 2 Aralık Salı günü de benzer hava durumu devam edecek. Sıcaklıklar 14°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve stabil kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kalın giysiler sabahları ve akşamları tercih edilebilir. Gün içinde hava daha ılıman olacak. Kat kat giyinmek pratik bir çözüm sunar. Nem oranının yüksek olması, astım ve alerji rahatsızlıkları için dikkat gerektiriyor. Rüzgar hızları düşük seviyelerde kalacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlar. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek sürprizlere karşı önlem almanıza yardımcı olur.