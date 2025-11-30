HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 30 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu ve ılıman bir seyir izleyecek. Sıcaklıklar 12°C ile 14°C arasında değişecek. Nem oranının %86 civarında olması bekleniyor. Düşük rüzgar hızları ile açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlanacak. Önümüzdeki günlerde de hava genellikle stabil kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Hava durumunu takip etmek sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlayacak.

Balıkesir 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 30 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu ve ılıman olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 14°C arasında değişecek. Nem oranı ise %86 civarında bekleniyor. Rüzgarın hızı 10 km/saat seviyesinde esmesi öngörülüyor. Gün doğumu saati 08:13'tir. Gün batımı ise 17:50 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. 1 Aralık Pazartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 13°C ile 15°C arasında seyredecek. 2 Aralık Salı günü de benzer hava durumu devam edecek. Sıcaklıklar 14°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve stabil kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kalın giysiler sabahları ve akşamları tercih edilebilir. Gün içinde hava daha ılıman olacak. Kat kat giyinmek pratik bir çözüm sunar. Nem oranının yüksek olması, astım ve alerji rahatsızlıkları için dikkat gerektiriyor. Rüzgar hızları düşük seviyelerde kalacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlar. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek sürprizlere karşı önlem almanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya’da bıçaklı kavga: 2 yaralıMalatya’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kavşakta otomobile çarptı, karşı yola geçti: 2 yaralıKavşakta otomobile çarptı, karşı yola geçti: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.