Balıkesir'de ayçiçeği yüklü tanker devrildi! Park halindeki 7 araçta hasar oluştu

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde devrilen ayçiçeği yağı yüklü tanker, park halindeki 7 araçta hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, M.G. idaresindeki ayçiçeği yağı yüklü tanker, Balıkesir-Bursa kara yolunun Değirmenboğazı piknik alanı mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki 7 aracın üzerine devrildi.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, tanker sürücüsü ile aynı araçtaki diğer kişi yara almadan dışarı çıktı.

7 aracın hasar gördüğü kazada, tankerden herhangi bir sızıntının olmadığı tespit edildi.

Tanker, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından vinç yardımıyla kaldırıldı.

Balıkesir Tanker hasar kaza
