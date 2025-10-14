Balıkesir'de kaçakçılık operasyonu: 18 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Edremit ve Havran ilçelerinde gerçekleştirilen 11 ayrı operasyonda, 9 tabanca, 3 av tüfeği, 1.071 adet mühimmat, 2 tabanca şarjörü, 2 bin 916 sentetik hap, 92 bin 400 TL suç geliri, 1 suçta kullanılan araç, 2 kesici alet, 1 lahit, 1 dedektör, 1 kepçe, 1 traktör ve 3 sahte plaka ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır