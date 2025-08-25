HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Balıkesir'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı Günaydın Mahallesi Karaorman mevkiinde arazide ve ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Balıkesir'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Edinilen bilgiye göre, Günaydın Mahallesi Karaorman mevkiinde arazide ve ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 6 itfaiye aracı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’na bağlı 1 su ikmal aracı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı 1 su ikmal aracı, Susurluk Belediyesi’ne bağlı 1 su ikmal aracı ve BASKİ’ye bağlı 1 su ikmal aracı olmak üzere toplam 10 araçla müdahale ediliyor.

Ekiplerin yoğun çabalarıyla yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sürücülere korku dolu anlar yaşatıyordu! 75 suç kaydı çıktıSürücülere korku dolu anlar yaşatıyordu! 75 suç kaydı çıktı
Bingöl'de feci kaza! 1 yaralıBingöl'de feci kaza! 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Vatandaş bilmiyor ama büyük talep var' 'Altını eze eze...' deyip açıkladı

'Vatandaş bilmiyor ama büyük talep var' 'Altını eze eze...' deyip açıkladı

Yusuf Akçiçek'in scout raporu ortaya çıktı!

Yusuf Akçiçek'in scout raporu ortaya çıktı!

Niğde'de zabıta torbacı çıktı! Mafyadan tahliye baskısı iddiası

Niğde'de zabıta torbacı çıktı! Mafyadan tahliye baskısı iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir"

Bir anda kör oldu: Kimse nedenini bulamadı...

Bir anda kör oldu: Kimse nedenini bulamadı...

Canlı yayında kameramanı azarladı: "Beni tek çek"

Canlı yayında kameramanı azarladı: "Beni tek çek"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.