Balıkesir'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Edinilen bilgiye göre, Günaydın Mahallesi Karaorman mevkiinde arazide ve ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 6 itfaiye aracı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’na bağlı 1 su ikmal aracı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı 1 su ikmal aracı, Susurluk Belediyesi’ne bağlı 1 su ikmal aracı ve BASKİ’ye bağlı 1 su ikmal aracı olmak üzere toplam 10 araçla müdahale ediliyor.

Ekiplerin yoğun çabalarıyla yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır