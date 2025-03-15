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Balıkesir'de trafik kazası: Otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
15.03.2025 11:34
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Balıkesir'de trafik kazası: Otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre, kaza Balıkesir-Bursa kara yolunun Bursa istikametinde, Susurluk Yeni Mahalle Bandırma Caddesi mevkiinde yaşandı. 10 ABR 845 plakalı otomobil, sürücüsü H.G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı.

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İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Susurluk İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından sağlık ekipleri de olay yerine ulaştı. Ağır yaralanan H.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(İHA)

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