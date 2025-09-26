HABER

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Edremit ve Ayvalık'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı. Operasyonda ele geçirilenler dikkat çekti.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Balıkesir’in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde polis, uyuşturucu operasyonları düzenledi. Operasyonlarda toplamda 6 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Bu operasyonlarda 1.496 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ayrıca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 10 adet kartuş bulundu. Gözaltına alınan şahıslar, adli makamlara sevk edildi. 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

