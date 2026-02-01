Balıkesir Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Şubat 2026 Pazar günü, Balıkesir'de hava koşulları ılımandır. Yağmurlu bir gün olacak. Hava sıcaklığının 6 ile 8 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın saatte 20 kilometre civarında esmesi tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:14'tür. Gün batımı ise 18:27 olarak hesaplanmıştır.

Balıkesir'deki hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk yaratabilir. Dışarı çıkarken su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmesi önemlidir. Ayakkabıların da su geçirmez olması konforu artıracaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle, nemden korunmak için uygun giysiler seçmek gerekir. Bu, gün boyunca daha rahat hissetmenize yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'deki hava durumu değişkenlik gösterecek. 2 Şubat Pazartesi günü, hava sıcaklığının 0 ile 8 derece arasında olması bekleniyor. Yağmur geçişleri görülebilir. 3 Şubat Salı günü, hava sıcaklığı -1 ile 9 derece arasında değişecek. Bulutlu ve güneşli arası bir hava koşulu hakim olacaktır. 4 Şubat Çarşamba günü ise hava sıcaklığı 2 ile 11 derece arasında olacak. Bulutlu ve güneşli arası bir hava durumu devam edecek.

Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemek, günlük aktivitelerinizi kolaylaştıracaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalıdır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak da iyi bir fikir olacaktır.