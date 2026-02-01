HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Şubat 2026 tarihinde Balıkesir'de hava durumu ılımandır. Yağmurlu bir gün öngörülmektedir. Hava sıcaklığı 6 ile 8 derece arasında değişecek. Yüksek nem oranı nedeniyle uygun giysiler seçmek önemlidir. Rüzgar saatte 20 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklardaki dalgalanmalar dikkat çekmektedir. Planlarınızı hava durumu tahminlerine göre ayarlamak, rahat bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.

Balıkesir Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 1 Şubat 2026 Pazar günü, Balıkesir'de hava koşulları ılımandır. Yağmurlu bir gün olacak. Hava sıcaklığının 6 ile 8 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın saatte 20 kilometre civarında esmesi tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:14'tür. Gün batımı ise 18:27 olarak hesaplanmıştır.

Balıkesir'deki hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk yaratabilir. Dışarı çıkarken su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmesi önemlidir. Ayakkabıların da su geçirmez olması konforu artıracaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle, nemden korunmak için uygun giysiler seçmek gerekir. Bu, gün boyunca daha rahat hissetmenize yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'deki hava durumu değişkenlik gösterecek. 2 Şubat Pazartesi günü, hava sıcaklığının 0 ile 8 derece arasında olması bekleniyor. Yağmur geçişleri görülebilir. 3 Şubat Salı günü, hava sıcaklığı -1 ile 9 derece arasında değişecek. Bulutlu ve güneşli arası bir hava koşulu hakim olacaktır. 4 Şubat Çarşamba günü ise hava sıcaklığı 2 ile 11 derece arasında olacak. Bulutlu ve güneşli arası bir hava durumu devam edecek.

Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemek, günlük aktivitelerinizi kolaylaştıracaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalıdır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak da iyi bir fikir olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırşehir'de acil durum bildiren uçak Ankara'ya iniş yaptı!Kırşehir'de acil durum bildiren uçak Ankara'ya iniş yaptı!
Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildiTürkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.