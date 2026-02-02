HABER

İstanbul Boğazı'nda sürüklenen yük gemisi Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda Keçilik Koyu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan kuru yük gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Gemi Büyükdere Demir Sahası'nda emniyete alındı.

İstanbul Boğazı Keçilik Koyu açıklarında Bulgaristan'a seyreden 'LADY SHAM' isimli 108 metre kuru yük gemisi makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KURTARMA-11 römorkü bölgeye sevk edildi. Gemi, ekiplerin çalışmalarının ardından Büyükdere Demir Sahası'nda emniyete alındı.

GEMİ EMNİYETE ALINDI

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "İstanbul’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Keçilik Koyu önlerinde makine arızası yaşayan LADY SHAM isimli 108 metre boyundaki kuru yük gemisinin; KURTARMA-11 Römorkörümüzün müdahalesiyle kıyıya sürüklenmesi engellenmiş olup; İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımızın, KURTARMA-9 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimizin refakatinde Büyükdere Demir Sahası’na emniyetle demirletildi" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İstanbul Boğazı
