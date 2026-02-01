HABER

Oy oranı iddiası Ankara kulislerini hareketlendirdi! MHP'li Adan "Bugün seçim olsa" deyip anketleri işaret etti

Cumhur İttifakı'nın oy oranı ile ilgili son çıkış gündeme damga vurdu. MHP'nin önde gelen isimlerinden Celal Adan, ittifakın oy oranıyla ilgili çarpıcı iddiasıyla Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Hazar Gönüllü

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, İstanbul Şişli'de PERPA Ticaret Merkezi esnafını ziyaret etti, burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISINA YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitinglerde sık sık dile getirdiği erken seçim çağrısına değinen Adan şöyle konuştu: "Takip ediyorum ben mitingleri. Henüz PERPA'dan mitinge giden yok. Esnafımız yok, işçimiz yok, emeklimiz yok. Sabırla önündeki problemlerin çözümünü bekleyen milli birlik ve beraberlik içerisinde. Birileri erken seçimden bahsediyor. Erken seçimin Türkiye’ye sağlayacağı hiçbir fayda yok.

Türkiye problemlerini çözmek mecburiyetinde. Bu problemleri çözme noktasında da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Sayın Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın oluşturdukları birliktelik Türkiye’nin problemleri de her gün biraz daha güçlü bir şekilde çözüldüğüne şahit oluyoruz."

"CUMHUR İTTİFAKI OY HESABI YAPMADAN ÇALIŞMALARINI YÜRÜTÜYOR"

Cumhur İttifakı'yla ilgili konuşan Adan, "Sayın genel başkanımız ve sayın cumhurbaşkanımızın oluşturdukları birliktelik Türkiye'nin problemleri de her gün biraz daha güçlü bir şekilde çözüldüğüne şahit oluyoruz. Dolayısıyla Cumhur İttifakı oy hesabı yapmadan çalışmalarını yürütmektedir. Biz geziyoruz, dolaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI İÇİN 'YÜZDE 60' İDDİASI

Adan'ın en dikkat çeken sözleri '%60' çıkışıydı: "Anketler yayınlanıyor zaman zaman. Şurada sorayım ben size; hangi partiye oy vereceksiniz diye sizi arayan oldu mu hiç? Perpa'daki esnafı aramamışlarsa nereyi arıyorlar bunlar? Bugün Türkiye'de seçim olsa Cumhur İttifakı %60’ın üzerinde oy alır. Çünkü Cumhur İttifakı bir taraftan Karabağ'ı Ermenistan'dan alıp Azerbaycan'a bağlarken, Mavi Vatan anlaşmasını yapıp haklarımızı korurken, terörü Türkiye'den silip Suriye'den de Irak'tan da bölgemizden de sildiği bu süreçte elbette milletimiz Cumhur İttifakı'nın yanında yer alacaktır."

