En az 10 kat daha hızlı olacak! Türkiye'de 5G'ye artık sayılı günler kaldı: İşte bilmeniz gerekenler

Mobil internet hızını mevcuda göre en az 10 kat artıracak olan 5G teknolojisinin Türkiye genelinde kullanıma sunulmasına sayılı günler kaldı. 1991 yılında 1G araç telefonlarıyla başlayan, 1993'te cep telefonuyla görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G teknolojisi ile devam eden ve 2016'da 4.5G ile hızlanan mobil iletişim serüvenimiz, 1 Nisan 2026 itibarıyla yepyeni bir boyuta taşınıyor. Peki hayatımızda neler değişecek? İşte 5G hakkında merak edilen tüm detaylar...

HAYATIMIZDA NELER DEĞİŞECEK?

5G ile birlikte 4.5G'ye kıyasla 10 kata varan hızlara ulaşacağız. Mevcut teknolojiyle dakikalar süren HD kalitesindeki bir filmi indirmek, 5G ile sadece saniyeler alacak.

Konser alanları veya stadyumlar gibi kalabalık ortamlardaki düşük internet hızları tarihe karışacak. 5G teknolojisi sayesinde 1 kilometrekarelik alan içinde tam 1 milyon cihaz sorun yaşamadan aynı anda veri alıp gönderebilecek.

NE ZAMAN VE NEREDE BAŞLIYOR?

Yeni teknoloji 1 Nisan 2026'da hayatımıza girecek. Hizmet sağlayıcılar 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren ülke genelinde 5G hizmetini sunmaya başlayacak. İlk olarak nüfusun yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi illerde kullanılmaya başlanacak ve ilk sinyaller buralardan alınacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre, 5G hizmetlerinin iki yıl içerisinde de Türkiye'nin her noktasında hizmete sunulması hedefleniyor.

TELEFONLARIMIZIN NE KADARI UYUMLU?

Türkiye'de telefon kullanan yaklaşık 85 milyon abonenin 22 milyonunun (yaklaşık dörtte biri) cep telefonu halihazırda 5G'ye uyumlu durumda bulunuyor.

EK ÜCRET VEYA TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ GEREKECEK Mİ?

Kullanıcılar 5G hizmetinden yararlanmak için mevcut tarifelerini değiştirmek zorunda kalmayacak. Aboneler, 5G için hiçbir ek ücret ödemeyecek.

NASIL ANLAYACAĞIZ VE İSTERSEK KAPATABİLECEK MİYİZ?

5G kapsama alanına girdiğinizde mobil cihazınızın ekranında 4.5G (LTE) yerine "5G" ibaresi yer alacak. Bu hizmeti kullanmak istemeyenler ise operatörlerinin belirlediği numaraya SMS göndererek 5G'yi tamamen ücretsiz bir şekilde devre dışı bırakabilecek.

SANAYİ VE FİNANS SEKTÖRLERİNDE "KÖKLÜ DÖNÜŞÜM" BEKLENİYOR

Sadece bireysel internet kullanımını değil, akıllı şehirler, otonom araçlar ve nesnelerin internetini (IoT) de mümkün kılacak olan 5G, pek çok sektörü derinden etkileyecek:

Sanayi: Yüksek hız ve düşük gecikme süreleri sayesinde üretim hatlarındaki makineler, robotlar ve sensörler eş zamanlı olarak çalışabilecek.

Finans: Gecikme süresinin ultra düşük seviyelere inmesiyle yüksek frekanslı alım-satım ve yatırım işlemleri neredeyse anında gerçekleşecek. Gerçek zamanlı dolandırıcılık tespiti ve gelişmiş şifreleme sayesinde güvenlik artarken, bankacılık operasyonlarındaki otomasyonla maliyetler düşecek.

5G UYUMLULUĞU NASIL KONTROL EDİLİR?

Telefonunuzun 5G uyumlu olup olmadığını anlamak için "Ayarlar" menüsünden "Hücresel" veya "Mobil Ağlar" kısmına girip "Ses ve Veri" seçeneklerinde 5G ifadesini kontrol edebilirsiniz. Android ve iOS cihazlarda bu özellik genelde şebeke ayarları altında görünür. Ancak, 5G desteği için telefonun donanımının 5G'ye uyumlu olması şarttır.

TELEFONUNUZUN 5G DESTEĞİNİ KONTROL ETME YÖNTEMLERİ

Ayarlar Menüsü: Android'de Ayarlar > Bağlantılar > Mobil Ağlar > Şebeke Modu, iPhone'da ise Ayarlar > Hücresel > Hücresel Veri Seçenekleri > Ses ve Veri adımlarını izleyin. 5G veya NR (New Radio) ifadesi varsa cihazınız uyumludur.

Model İsmi: Telefonunuzun model adında "5G" ibaresi bulunabilir.

Teknik Özellikler: İnternet üzerinden telefonunuzun marka/modelini aratarak teknik özellikler sayfasından 5G desteğini doğrulayabilirsiniz.

Donanım Şartı: 4G destekli telefonlar, donanım (anten ve yonga seti) eksikliği nedeniyle yazılımla 5G'ye dönüştürülemez.

SIM Kart ve Paket: 5G uyumlu telefonunuz olsa bile, operatörünüzden 5G destekli bir SIM kart ve uyumlu bir veri planına (tarifeye) sahip olmanız gerekir.

Kapsama Alanı: 5G sinyali alabilmek için yaşadığınız bölgede 5G altyapısının aktif olması gerekir.

Genel olarak, 2021 ve sonrasında üretilen orta-üst segment telefonların çoğu 5G uyumludur. Fakat yine de uyumsuz modeller olabileceği için 5G desteğinin kontrol edilmesi gerekir.