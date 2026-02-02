HABER

Balıkesir Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 2 Şubat 2026 Pazartesi günü hava durumu soğuk, yağmurlu ve nemli bir seyir izliyor. Sıcaklık 6 ile 8 derece arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu dalgalı bir seyir takip edecek. Salı günü 2 ile 9 derece arası, Çarşamba ise 4 ile 12 derece olan sıcaklıklar bekleniyor. Planlarınızı yaparken iyi giyinmeye özen göstermelisiniz. Şemsiye gibi önlemler almak, konforunuzu artıracaktır.

Ufuk Dağ

Bugün, 2 Şubat 2026 Pazartesi. Balıkesir'de hava durumu soğuk ve yağmurlu. Gün boyunca hava sıcaklığı 6 ile 8 derece arasında olacak. Nem oranı %87 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise 12 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:16, gün batımı saati ise 18:27'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Balıkesir'de değişkenlik gösterecek. Salı günü hava sıcaklığı 2 ile 9 derece arasında olacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Çarşamba günü sıcaklık 4 ile 12 derece aralığında kalacak. Bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Perşembe günü sıcaklık 8 ile 12 derece arasında olacak. Yer yer sağanakların ardından mutedil yağmur bekleniyor.

Bu dönemde hava durumu değişkenleşeceği için plan yaparken hava koşullarını düşünmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde uygun giyinmek gerekir. Şemsiye ve benzeri önlemler almak, konforlu bir gün geçirmenizi sağlıyordur. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmaları göz önünde bulundurmalısınız. Kat kat giyinmek, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

