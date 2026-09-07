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Balıkesir Hava Durumu! 07 Eylül Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 07 Eylül 2026 itibarıyla hava durumu ılımandır ve sabah sıcaklığı 20 dereceye ulaşmıştır. Gün boyunca 22 derece olarak hissedilecek ortam, açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak akşam saatlerinde yerel hafif yağışlar beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 19 - 21 derece arasında dalgalanacak, böylece hava koşullarına uygun giyinmek önem kazanacaktır. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak, dışarıda geçireceğiniz keyifli anları artırabilir.

Balıkesir Hava Durumu! 07 Eylül Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 07 Eylül 2026 tarihinde Balıkesir hava durumu oldukça ılıman. Bu sabah güneş 20 derece civarında sıcaklık sağladı. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 22 dereceye çıkması bekleniyor. Balıkesir’de genel olarak açık bir hava hakim. Ancak akşam saatlerinde yerel hafif yağışlar görülebilir. Dışarı çıkmayı planlıyorsanız bu durumu dikkate almalısınız. Balıkesir'de hava keyifli. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir ortam sunuyor. Fakat akşam serinliğine karşı hazırlıklı olunmalı.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir’de hava durumu değişkenlik gösterecek. Hafta ortasına yaklaşırken sıcaklık 19 - 21 derece arasında seyredecek. Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hafif rüzgarlar serin bir atmosfer yaratabilir. Açık hava etkinlikleri için kat kat giyinmeniz faydalı olacaktır. Hafif bir ceket veya hırka akşam saatlerinde üşümekten koruyabilir. Sıcak günlerin ardından gelen geçiş sürecinde hava koşullarına dikkat etmek önemli. Bu, keyifli zaman geçirmenizde etkili olacaktır.

Geçtiğimiz günlerdeki sıcak hava dalgasının ardından bu hafta daha ılıman bir ortam bekleniyor. Balıkesir'de önümüzdeki günlerde yazın son günlerini yaşamak isteyenler için ideal bir durum söz konusu. Ancak ani hava değişiklikleri hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Ani bir yağış olasılığına karşı yanınıza bir şemsiye almak faydalı olabilir. Bu, yürüyüşlerinizi daha keyifli hale getirebilir.

Balıkesir’deki hava durumu açık ve ılıman. Ancak akşam saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava biraz serinleyecek. Havaların rüzgarlı geçeceği tahmin ediliyor. Yazın son demlerinde dışarıda geçirdiğiniz zamanlarda hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Bu dönemde hava durumunu takip ederek rahat hissedebilir, keyifli anlarınızı artırabilirsiniz.

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hava durumu Balıkesir
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